Ударил ножом в живот и убежал: в Ровно на девушку с инвалидностью напал неизвестный

Ударил ножом в живот и убежал: в Ровно на девушку с инвалидностью напал неизвестный

Девушка не смогла позвать на помощь перехожих, поскольку имеет проблемы с речью.

В Ровно жертвой нападения стала 20-летняя девушка с недостатками слуха и речи. На улице ее ножом ударил неизвестный.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Инцидент произошел на улице Волынской Дивизии в Ровно около 21:20 вчера, 27 сентября. 20-летняя жительница, которая имеет проблемы со слухом и речью, возвращалась домой, где по дороге ее неожиданно ударил ножом в живот неизвестный.

Девушка сразу написала своему товарищу — сурдопереводчика. Тот сообщил в полицию и вызвал скорую. Ровенчанку госпитализировали в хирургическое отделение больницы с непроникающим ранением брюшной полости.

Никаких вещей и средств у пострадавшей не похищено.

"После обращения в полицию с заявлением о совершении преступления, следователи начнут досудебное расследование по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Продолжаются следственные действия и розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника", — сообщили в полиции.

Напомним, что Малиновском районе Одессы 29-летний мужчина затащил в парк и изнасиловал 21-летнюю девушку.

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