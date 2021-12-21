Ударил отца в грудь ножом: в Днепре мужчина устроил резню и пытался обдурить копов

Ударил отца в грудь ножом: в Днепре мужчина устроил резню и пытался обдурить копов

Сын потерпевшего сказал, что ранение ему нанес неизвестный.

В Днепре мужчина вонзил нож в грудную клетку своего отца, после чего попытался обмануть полицейских.

Об этом пишет "Днепр оперативное".

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Как стало известно, происшествие случилось на улице Грузинской. В городскую больницу №16 медики госпитализировали мужчину с ножевым ранением груди.

Бригаде скорой помощи, которые забрали гражданина из частного дома, сын пострадавшего сказал, что ранение ему нанес неизвестный. При этом сопровождать отца в больницу он отказался. Медики вызвали на место правоохранителей. Когда те приехали, увидели во дворе на снегу следы крови. Дверь в дом никто не открывал.

“Спустя некоторое время, после безуспешных попыток достучаться до хозяев, полицейские вошли внутрь и увидели многочисленные следы крови на полу, стенах и кухонном столе. В дальней комнате дома находился 78-летний дедушка, который сообщил, что ничего не видел и не слышал, так как имеет проблемы со слухом. Сына потерпевшего следователи нашли по месту его жительства в Новокодакском районе”, — отметили в издании.

Стражам порядка 25-летний мужчина сообщил, что ножом отца ударил именно он. Что стало причиной случившегося, сейчас неизвестно. В обстоятельствах инцидента разбираются копы. Пострадавший находится в реанимации.

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