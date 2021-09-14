Ударил пенсионера дверью по голове: в Запорожье наказали компанию-перевозчика, маршрутчик которой едва не убил дедушку

Ударил пенсионера дверью по голове: в Запорожье наказали компанию-перевозчика, маршрутчик которой едва не убил дедушку

В горсовете объявили о расторжении договора с перевозчиком за поведения его работников.

В Запорожье водитель маршрутки со всей силы ударил дверью пенсионера, который пытался зайти в салон с тачкой. Из-за этого произошел скандал, водителя уволили и открыли против него уголовное производство, а горсовет объявил о расторжении договора с компанией-перевозчиком.

Об этом сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк.

"Договор с ООО "Правекстар", водитель которого не только отказал пенсионеру в льготном проезде, но и ударил его, будет расторгнут. Водитель маршрута №85 было сразу же освобожден и в дальнейшем он понесет ответственность согласно закону", — рассказал Владимир Буряк.

Он добавил, что предприятие-перевозчик оштрафовано в максимально возможном размере и решением исполкома будет лишено возможности обслуживать маршрут.

В Запорожье водитель маршрутки ударил пенсионера по голове дверью

Напомним, что в Запорожье перевозчик уволил маршрутчика, который обругал пенсионера, ударил его сначала ногой в живот, а потом еще и дверью по голове за то, что дедушка пытался зайти в салон с тачкой на колесах. В полиции по факту избиения пенсионера открыли уголовное производство.

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