Ударил по голове и порезал руку: в Одесской области молодой человек хотел изнасиловать ребенка (видео)

Ударил по голове и порезал руку: в Одесской области молодой человек хотел изнасиловать ребенка (видео)

Злоумышленник пытался запугать 7-летнего ребенка.

В Одесской области судимый за имущественные преступления 23-летний мужчина увидел ребенка на улице в полдень недалеко от ее дома и пытался изнасиловать 7-летнюю девочку.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Злоумышленник затащил девочку в заброшенное здание, там ударил стеклянной бутылкой по голове и порезал ей руку, чтобы запугать и присмирить, и начал раздевать.

Крики ребенка вовремя услышала прохожая. Женщина забрала ее от правонарушителя и позвала односельчан. Мужчину сразу задержали.

В рамках уголовного производства, начатого по факту покушения на изнасилование, назначено ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость подозреваемого. После получения заключения судебно-медицинской экспертизы будет приниматься процессуальное решение и по телесных повреждениях, причиненных девочке.

Напомним, в Харьковской области задержали 37-летнего мужчину, который пытался изнасиловать ребенка. Он увидел 13-летнюю девочку, которая проезжала на велосипеде. Мужчина остановился и толкнул ребенка руками в спину, в результате чего она упала на землю. После этого он пытался изнасиловать малолетнюю, однако испугался, что кто-то может увидеть и отпустил ее.

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