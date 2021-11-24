Ударил по лицу и заклеил рот скотчем: под Днепром бабушка обвинила учителя в изнасиловании внуки

Ударил по лицу и заклеил рот скотчем: под Днепром бабушка обвинила учителя в изнасиловании внуки

По словам бабушки, изнасилование произошло в общежитии школы-интерната.

В Днепропетровской области женщина обвинила педагога в изнасиловании ее 13-летней внучки. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом ТСН.ua рассказали в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

"Бабушка девочки обратилась с заявлением об изнасиловании внучки. Полиция открыла уголовное производство. Пока следователи проверяют факт, указанный в заявлении", — прокомментировала спикер полиции Анна Старчевская.

Женщина обратилась в полицию вчера, 23 ноября, и заявила, что над ее 13-летней внучкой в школе поиздевался 56-летний учитель. Это произошло 9 ноября в селе Саксагань Каменского района, где расположена специализированная школа-интернат.

По словам бабушки, социальный педагог, находясь в спальной комнате общежития около 20:00, ударил девочку по лицу, заклеил рот липкой лентой и изнасиловал.

Напомним, что на Волыни мужчина изнасиловал девушку, которой сделали гинекологическую операцию. Из-за этого его приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. В ходе следствия нападающий ей угрожал и предлагал деньги, чтобы она отказалась от своих слов.

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