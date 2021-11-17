Ударил по лицу: в Харькове мужчина силой выгнал из трамвая женщину (видео)

Пассажир якобы отказалась предъявлять удостоверение.
В Харькове в трамвае №8 произошла стычка: мужчина при помощи физической силы вытолкал из вагона женщину с "удостоверением".
Видео инцидента впоследствии появилось в социальных сетях.
Как выяснилось, в вагон трамвая зашла женщина якобы с удостоверением, разрешающим льготный проезд в транспорте. Однако показать кондуктору документ она отказалась, в результате чего работник электротранспорта попросила оплатить проезд или же выйти из трамвая.
Завязался конфликт, к которому впоследствии присоединился мужчина. Он в грубой форме вытолкал женщину из салона. Уже на улице гражданка вцепилась руками в его кофту, после чего гражданин нанес ей удар в голову.
“Мужчина, вроде как, военный, предъявил ксиву. Свои действия аргументировал тем, что он не для того воевал, чтобы так себя вели люди”, — отметили в описании к видео.
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