Ударил просто по людям: на Сумщине дрон РФ подбил микроавтобус — среди раненых есть ребенок
Российский дрон атаковал микроавтобус вблизи Николаевской громады.
В Сумской области российский беспилотник попал в пассажирский микроавтобус, двигавшийся по трассе неподалеку от Николаевской сельской громады. Вражеский удар пришелся прямо по гражданскому транспорту, когда внутри находились люди.
Об этом говорится в сообщении Сумской ОГА/ОВА.
По предварительным данным, пострадали пять человек, среди них ребенок. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие оперативно эвакуированы в больницу.
Микроавтобус, следовавший в направлении Сум, сгорел полностью. Отмечается, что на этом участке дороги движение рейсового транспорта не было разрешено — для перевозок определены другие маршруты.
Правоохранители и экстренные службы выясняют все детали происшествия.
