Украина
233
1 мин

Ударил просто по людям: на Сумщине дрон РФ подбил микроавтобус — среди раненых есть ребенок

Российский дрон атаковал микроавтобус вблизи Николаевской громады.

Вера Хмельницкая
Ударил просто по людям: на Сумщине дрон РФ подбил микроавтобус — среди раненых есть ребенок

Дрон РФ попал в микроавтобус / © Сумская ОВА

В Сумской области российский беспилотник попал в пассажирский микроавтобус, двигавшийся по трассе неподалеку от Николаевской сельской громады. Вражеский удар пришелся прямо по гражданскому транспорту, когда внутри находились люди.

Об этом говорится в сообщении Сумской ОГА/ОВА.

По предварительным данным, пострадали пять человек, среди них ребенок. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие оперативно эвакуированы в больницу.

Микроавтобус, следовавший в направлении Сум, сгорел полностью. Отмечается, что на этом участке дороги движение рейсового транспорта не было разрешено — для перевозок определены другие маршруты.

Правоохранители и экстренные службы выясняют все детали происшествия.

Напомним, враг опробовал новые КАБы, угрожающие Одессе, Сумам и Полтавщине.

Они избивают на 150 км. Эксперты объяснили, почему их тяжело сбивать и какие три средства защиты.

233
