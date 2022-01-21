Ударил в голову и поволок на обочину: в Днепре водитель избил выскочившую на дорогу женщину (видео)

Ударил в голову и поволок на обочину: в Днепре водитель избил выскочившую на дорогу женщину (видео)

Мужчина избил женщину и оставил на обочине.

В Днепре водитель легковушки избил женщину, которая выскочила на проезжую часть. После того, он поволок ее на обочину.

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Видео выложили в Сети.

Инцидент произошел в Днепре по улице Шмидта.

"Женщина выскочила под колеса и ударила машину ногой. Водитель вышел из автомобиля и силой выбросил женщину на обочину", — говорится в сообщении.

На видео уже сняли развязку конфликта. На кадрах видно, как водитель вышел из авто и изо всех сил ударил женщину в голову так, что она упала на землю. Затем мужчина схватил ее за одежду и поволок по дороге на обочину, где оставил. Дальше он переступил через горожанку, сел в авто и поехал дальше.

В Сети пользователи прокомментировали увиденное:

Мужчины, мне за вас стыдно.

А если бы его мать так ударили.

Он ударил женщину, у него с психикой не все хорошо.

Он сделал то, что хотят сделать десятки водителей, но не осмеливаются.

В любом случае махать руками – это неадекватно.

Он увидел, что она не может дать сдачи.

В Днепре водитель избил женщину, которая не там выскочила на дорогу

Напомним, что в Днепре во время застолья мужчина избил и ножом порезал свою 20-летнюю девушку, а затем нанес ножевые ранения себе. Очевидцы вызвали полицию.

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