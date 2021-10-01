Ударила бревном по голове: под Одессой женщина жестоко убила пенсионера и пыталась обмануть полицию

Ударила бревном по голове: под Одессой женщина жестоко убила пенсионера и пыталась обмануть полицию

Если в суде будет доказана ее вина, за решетку она отправится на срок до 15 лет.

В Одесской области 50-летняя женщина до смерти забила бревном пенсионера.

Об этом рассказали в Национальной полиции области.

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Происшествие случилось в одном из сел Доброславскои территориальной общины. Там женщина пришла в гости к своему 80-летнему знакомому. Во время застолья между ними разгорелся конфликт, в ходе которого женщина взяла бревно и ударил им хозяина дома по голове.

Впоследствии о смерти мужчине правоохранителям сообщили местные жители, которые обнаружили его обнаженное тело во дворе.

"В доме покойника обнаружили нетрезвую одесситку. Женщина попыталась ввести полицейских в заблуждение, заверив, что хозяин повредил себе голову сам, упав на палку. Впрочем, протрезвев, призналась, что это она избила мужчину", — сообщили в Нацполиции области.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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