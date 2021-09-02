Ударила и покусала полицейских: во временно оккупированном Крыму обнаженная россиянка напала на правоохранителей

Женщину и ее возлюбленного задержали.

В временно оккупированном Крыму обнаженная жительница Москвы покусала полицейских.

Видео инцидента пользователи загрузили в социальные сети.

Как выяснилось, происшествие случилось в Феодосии. Там местные правоохранители общались с водителем автомобиля. Мужчина вел себя неадекватно и в какой-то момент попытался скрыться от полиции. Когда гражданина задержали, посадили в служебный автомобиль и начали проверять его документы, к машине подошла обнаженная женщина. Она начала бить копов руками и ногами, а один из них даже укусила.

Позже выяснилось, что парочка — граждане Москвы. Их доставили в местное отделение полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

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