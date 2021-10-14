Ударила камнем по голове, а тело бросила в канал: в Одесской области женщина убила знакомого

Ударила камнем по голове, а тело бросила в канал: в Одесской области женщина убила знакомого

Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

В Измаильском районе Одесской области женщина ударила знакомого камнем по голове, а когда поняла, что он умер, бросила тело в канал. Покойника обнаружили местные жители.

Об этом 14 октября, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Вскоре полицейские установили и обстоятельства преступления. Так, ссора между убитым и правонарушительницей произошла у нее на даче во время распития алкогольных напитков. Женщина ударила 36-летнего мужчину камнем по голове, нанеся несовместимые с жизнью травмы. А когда поняла, что он умер, бросила тело в канал, который находился неподалеку, чтобы скрыть преступление.

Департамент коммуникации Нацполиции Украины

С места происшествия правоохранители изъяли орудие убийства и другие вещественные доказательства, а женщине объявили подозрение по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Сейчас по факту умышленного убийства продолжается досудебное расследование.

Напомним:

В Одесской области две женщины, которые работают реализатороми мяса на рынке, разругались между собой. Одна из них напала на другую с ножом. Одна из женщин оказалась в больнице, а другой грозит тюрьма. Что стало причиной конфликта между женщинами, не сообщается.

Одна из женщин оказалась в больнице, а другой грозит тюрьма. Что стало причиной конфликта между женщинами, не сообщается. Также в Одесской области владелец дома, который сдавал его в аренду, нашел в дворовом туалете тело одного из квартирантов. Мужчина погиб от многочисленных ножевых ранений. Подозрение пало на другого арендатора жилья, потому что тот сразу сбежал.

Новости Украины: в Одесской области арендодатель нашел в дворовом туалете тело квартиранта

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