Ударила мальчика на детском блокпоста: в Житомирской области женщина получила приговор суда

В Житомирской области Романовский районный суд вынес приговор женщине, которая в августе 2022 года ударила палкой 10-летнего мальчика. Он на импровизированном детском блокпоста в Романове собирал деньги для ВСУ.

Об этом "Суспільне Житомир" сообщил прокурор Чудновской окружной прокуратуры Максим Смирнов.

По его словам, 23 августа суд признал женщину виновной. Ей назначили наказание – два года ограничения свободы. Впрочем, суд уволил ее от наказания с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Инцидент произошел к вечеру 21 августа прошлого года. Женщина, которая была в состоянии алкогольного опьянения, проезжая на подводе детский блокпост, где дети собирают деньги для ВСУ, ударила мальчика палкой. Родители вызвали на полицию и обратились в медучреждение, чтобы подтвердить факт удара.

В комментарии "Суспільному" спикер Нацполиции области Алла Ващенко рассказала, что полиция установила личность женщины и ее спутника — это жители села Романовка, женщина 1971 года рождения и мужчина 1979 года.

"Они ехали мимо детского блокпоста и остановились якобы осмотреть колесо подводы. Пока мужчина смотрел, женщина начала ругаться на детей и ударила одного из мальчиков по спине палкой. Объяснить полиции причины своих действий не смогла, обосновывая свое поведение тем, что была в состоянии алкоголя". опьянение", — говорит Алла Ващенко.

Как сообщалось , под Киевом ученики до сотрясения мозга избили третьеклассника. Инцидент произошел в частной школе TGI Academy в Ирпене на школьной площадке, когда учительница сидела рядом. Избиение ребенка сняла камера видеонаблюдения.

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