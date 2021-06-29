Ударила ножом в грудь: на Волыни 22-летняя женщина во время ссоры расправилась с мужчиной

Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.
В Волынской области ночью, 29 июня, 22-летняя женщина во время ссоры убила своего сожителя.
Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.
По предварительным данным, мужчина и женщина вместе распивали алкоголь. Внезапно между ними произошла ссора. Тогда 22-летняя женщина выхватила нож и ударила им своего сожителя в грудь.
Пострадавшему вызвали медиков, которые пытались реанимировать мужчину, однако он умер.
Правоохранители открыли производство по факту убийства. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Черновицкой области пьяная дочь из-за словесного спора зарезала своего отца.