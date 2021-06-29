Ударила ножом в грудь: на Волыни 22-летняя женщина во время ссоры расправилась с мужчиной

Ударила ножом в грудь: на Волыни 22-летняя женщина во время ссоры расправилась с мужчиной

Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

В Волынской области ночью, 29 июня, 22-летняя женщина во время ссоры убила своего сожителя.

Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.

По предварительным данным, мужчина и женщина вместе распивали алкоголь. Внезапно между ними произошла ссора. Тогда 22-летняя женщина выхватила нож и ударила им своего сожителя в грудь.

Пострадавшему вызвали медиков, которые пытались реанимировать мужчину, однако он умер.

Правоохранители открыли производство по факту убийства. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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