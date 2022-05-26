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Ударила ножом в грудь: в Днепре задержали женщину, которая жестоко убила сожителя

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Ударила ножом в грудь: в Днепре задержали женщину, которая жестоко убила сожителя

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

В Днепре задержали 50-летнюю женщину, которая подозревается в жестоком убийстве мужчины. Она нанесла ему удар ножом.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, 25 мая в Амур-Нижнеднепровском районе между женщиной и ее сожителем возник конфликт, во время которого гражданка схватила нож и ударила им мужчину в грудь. От полученных травм 58-летний пострадавший скончался.

"Полицейские задержали женщину. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Задержанной уже сообщили о подозрении. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 15 лет лишения свободы. Продолжается следствие”, – рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что во Львовской области женщина попала в больницу из-за укуса змеи.

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