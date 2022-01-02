Ударила ножом в живот: подробности убийства пьяного поклонника на дискотеке в Николаевской области

Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы, но возможна переквалификация уголовного дела.

Стали известны подробности убийства 25-летнего мужчины во время дискотеки около шести часов утра 1 января в селе возле Николаева. Там во время конфликта 30-летняя женщина отобрала у пьяного поклонника нож и ударила им ему в живот. От полученной травмы он скончался.

"Местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия", — сообщили в областной полиции.

Мужчина и женщина были знакомы, отдыхали в местном доме культуры, вместе употребляли алкогольные напитки.

"Конфликт между ними начался в помещении, а впоследствии продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, который также вышел во двор. С показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стены. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот", — отметили правоохранители.

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Полиция задержала подозреваемую в убийстве.

"Об обстоятельствах происшествия женщина давать объяснения отказывается, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Также относительно возможной попытки изнасилования или нападения не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила", — констатируют правоохранители.

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. Женщине сообщили о подозрении.

"Впрочем, расследование продолжается, поэтому, если будут установлены новые обстоятельства, возможна дополнительная правовая квалификация или переквалификация этого события. Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза, опрошены возможные свидетели. Также полиция обращается ко всем, кто имеет любую информацию, которая может стать полезной в расследовании, обращаться в отделение полиции. Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей".

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

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