Ударила ножом в живот: в Днепропетровской области женщина жестоко убила своего приятеля

Ударила ножом в живот: в Днепропетровской области женщина жестоко убила своего приятеля

За это она проведет в тюрьме семь с половиной лет.

В Днепропетровской области на семь лет тюрьмы осудили женщину, которая жестоко убила своего приятеля.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, происшествие случилось еще в 2018 году в поселке Лычково Магдалиновского района. Там женщина вместе со своим приятелем проводила застолье. В какой-то момент между ними разгорелся скандал. Не справившись с эмоциями, гражданка схватила кухонный нож и ударила им приятеля в живот. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

"Приговором Индустриального районного суда города Днепропетровска 49-летняя гражданка признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Свою вину злоумышленница не признала, однако ее полностью доказала Новомосковская окружная прокуратура", — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что в Днепре в подъезде жилого дома обнаружили тело 18-летней девушки.

Новости Украины: в Житомире мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть двойное убийство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку