Ударила по голове и бросила в колодец: на Житомирщине мать избавилась от младенца

В Житомирской области мать убила ребенка. Свои действия она не осознавала.

В селе в Бердичевском районе 38-летняя женщина самостоятельно родила мальчика и нанесла ему не менее шести ударов тупым предметом по голове, после чего бросила в колодец на территории заброшенного дома.

Об этом сегодня, 17 октября, сообщила пресс-служба Бердичевского горрайонного суда Житомирской области.

"Тело малыша пролежало там больше месяца, прежде чем его обнаружили. Судмедэкспертиза констатировала, что младенец был доношенным, появился на свет живым, не имел никаких пороков развития, а время между его рождением и смертью составляло… всего несколько минут", – отметили в суде.

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В ходе досудебного расследования роженицу отправили на стационарную комиссионную психиатрическую экспертизу, которая показала: на время инкриминируемого преступления женщина страдала умственной отсталостью, из-за чего была лишена способности осознавать свои действия и руководить ими.

Во время судебного заседания она указала, что не понимает, что на нее тогда нашло.

Исследовав доказательства, суд признал доказанным, что мать в состоянии невменяемости совершила общественно опасное деяние, предусмотренное статьей 117 УК Украины, и принял постановление о применении к ней принудительных мер медицинского характера. После вступления решения в законную силу женщина будет госпитализирована в психиатрическое лечебное учреждение со строгим наблюдением.

Напомним, в Полтавской области 38-летняя женщина признана виновной и на 10 лет лишена свободы за покушение на убийство собственного ребенка.

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