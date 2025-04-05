Ударили кассетным "Искандером", чтобы убить больше людей: Генштаб об ударе РФ по Кривому Рогу

Удар по Кривому Рогу 4 апреля / © Владимир Зеленский

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Российские оккупанты 4 апреля нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой «Искандер-М» с кассетной боевой частью, рассчитанной специально, чтобы поразить большую площадь и убить больше людей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Генштабе возмущаются, что теперь военное ведомство страны-агрессорки РФ пытается прикрыть свое циничное преступление «высокой ложью о попадании «в место проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами».

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«Заявляем, что Россия снова распространяет ложную информацию. Ракета поразила жилмассив и детскую площадку. Погибли по меньшей мере 18 мирных украинцев, среди них 9 — дети… Десятки людей получили ранения, часть из них в тяжелом состоянии», — говорится в заявлении.

Очередным нарушением норм международного гуманитарного права РФ демонстрирует, что отнюдь не стремится к миру. Генштаб отмечает, что эти совершенные военные преступления не имеют срока давности.

«Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия. Враг обязательно ответит за содеянное», — заверили военные.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.