Ударили по голове и забрызгали из баллончика: в Одессе иностранец с подругой ограбили пенсионерку

Ударили по голове и забрызгали из баллончика: в Одессе иностранец с подругой ограбили пенсионерку

О происшествии правоохранителям сообщил прохожий, к которому за помощью обратилась 76-летняя потерпевшая.

В Суворовском районе Одессе иностранец и его подруга напали на пожилую женщину, забрызгали ей лицо слезоточивым веществом и сорвали с плеча сумку. Чтобы она отпустила ее и перестала сопротивляться, пенсионерку ударили ногой по голове.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Врачи немедленно оказали пострадавшей медицинскую помощь, а полицейские, получив приметы нападавших, в течение часа установили их личности и местонахождение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителей задержали по месту жительства. Это 32-летний гражданин иностранного государства и 22-летняя одесситка. Оба имеют судимости: человек за тяжкие, а женщина за имущественные преступления.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Обоим злоумышленникам объявлены подозрения по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Инцидент произошел вечером 15 июля на улице Луцкой.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области рано утром 16 июля неизвестный мужчина напал на продавщицу одного из магазинов. Злоумышленник ударил ее, а после начал душить палкой. К счастью, женщине удалось спастись.

А в Днепре неизвестные жестоко избили местную активистку. На женщину напали в собственном подъезде. Мужчины наносили ей удары по лицу руками и ногами. У пострадавшей множественные гематомы, подозрение на сотрясение мозга, а также ссадины и синяки. Активистку чудом спасла соседка. В полиции событие расследуют как покушение на убийство.

В Днепре неизвестные жестоко избили местную активистку

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