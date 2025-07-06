Ударили по голове вместо предоставления документов: Ровенский ТЦК об инциденте с нападением на военного

Мобилизация / © ТСН

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Вчера, 5 июля, военный Ровенский ТЦК ударил по голове, когда он осуществлял проверку документов в группы лиц. В ведомстве прокомментировали инцидент.

Об этом сообщает Ровенский областной ТЦК и СП.

В субботу, 5 июля, около 13:00 группа военнослужащих одного из ТЦКСП Ровенской области осуществляла оповещения в с. Орловка, ул. Дружбы. Во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, во время которого старший солдат ударил по голове.

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«На место происшествия вызвали полицию. Военнослужащий был направлен в КНП „Сарненская ЦРБ“ СМР», — говорится в сообщении.

По факту нанесения травм военнослужащему при выполнении задач по назначению правоохранительными органами внесены сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УК.

«В очередной раз напоминаем гражданам Украины мужского пола мобилизационного возраста о необходимости обновления учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом», — завершили в ТЦК.

Напомним, в Виннице семья погибшего военнослужащего Константина Панкова получила повестку на его имя.

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Винницкий областной ТЦК объяснил, почему так произошло, и извинился перед семьей погибшего героя.

В ТЦК пояснили, что повестку направили в результате технического сбоя в автоматизированной системе «Оберег», которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. В результате технической ошибки не произошла надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников, поэтому семья павшего героя получила повестку.