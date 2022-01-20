Ударили шлакоблоком: в Днепре камеры наблюдения зафиксировали неизвестную женщину, которую потом нашли с пробитой головой

Сначала предполагали, что женщина упала неудачно, но экспертиза установила, что ее убили.

В Днепре на улице Надежды Алексеенко обнаружили тело женщины с разбитой головой. Узнать ее не смогли, поскольку она не имела при себе документов. Сначала очевидцы предположили, что женщина упала и ударилась головой, но эксперты полиции установили – ее убили.

Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре прохожие на улице обнаружили тело женщины с разбитой головой. Документов при себе у нее не было. Правоохранители начали расследовать дело и выяснили, что незадолго до обнаружения тела женщина заходила в один из супермаркетов на Привокзальной площади. Она кое-что покупала, а в руках имела переноску для животных.

Тело было направлено на экспертизу. Она показала, что женщина скончалась от удара по голове тупым предметом. У погибшей обнаружили отек головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, внутричерепную травму.

На месте происшествия правоохранители обнаружили шлакоблок со следами крови, который и мог стать орудием убийства. Сейчас полицейские устанавливают личность женщины и ищут тех, кто может быть причастен к ее смерти.

Позже в обществе защиты животных "Верность" сообщили, что на улице Боброва нашли переноску с кошкой. Животное передали волонтерам. Скорее всего, кошка принадлежала убитой, поскольку именно такую же переноску женщина носила в руках в супермаркете.

Напомним, что в селе Песковка под Киевом 36-летний местный житель во время ссоры забил дедушку до смерти.

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