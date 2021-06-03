Ударили входные двери: в Тернополе в школе потерял сознание 10-летний мальчик, его госпитализировали

У ребенка серьезные травмы.
В Тернополе на улице Школьной в среду, 2 июня, на территории школы потерял сознание 10-летний мальчик. Его госпитализировали в Тернопольскую областную детскую больницу.
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Центра ЭМП Тернопольщины Михаил Джус.
Медикам, которые прибыли на место происшествия, школьная медсестра объяснила, что мальчика ударили входные двери и он потерял сознание.
"С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма носа юного пациента, после оказанной медицинской помощи, госпитализированы в областную детскую больницу", — сообщил Михаил Джус.
Напомним, в Тернопольской области трагически погиб 21-летний парень.