Ударили входные двери: в Тернополе в школе потерял сознание 10-летний мальчик, его госпитализировали

У ребенка серьезные травмы.

В Тернополе на улице Школьной в среду, 2 июня, на территории школы потерял сознание 10-летний мальчик. Его госпитализировали в Тернопольскую областную детскую больницу.

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Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Центра ЭМП Тернопольщины Михаил Джус.

Медикам, которые прибыли на место происшествия, школьная медсестра объяснила, что мальчика ударили входные двери и он потерял сознание.

"С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма носа юного пациента, после оказанной медицинской помощи, госпитализированы в областную детскую больницу", — сообщил Михаил Джус.

Напомним, в Тернопольской области трагически погиб 21-летний парень.

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