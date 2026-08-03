Ударили во время разминирования: россияне прицельно атаковали саперов

Россияне атаковали саперов

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В Запорожье под коварную атаку российских войск попала группа саперов ГСЧС. Они как раз выполняли задание по разминированию территории. Россияне прицельно атаковали саперов.

Об этом сообщили в ГСЧС Запорожья.

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Россияне атаковали саперов ГСЧС в Запорожье: подробности

В результате прицельной атаки известно, что ранения получили двое чрезвычайников. По информации спасательной службы, медики немедленно оказали пострадавшим саперам необходимую помощь.

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«Несмотря на постоянную угрозу, чрезвычайники продолжают выполнять свою работу, рискуя собственной жизнью ради безопасности людей», — подчеркнули в ГСЧС.

В ГСЧС также опубликовали фото побитого автомобиля саперов. В нем сквозная дыра, вероятно, от попадания дрона.

Россияне терроризируют Запорожье

Напомним, российские оккупанты существенно интенсифицировали обстрелы Запорожья и изменили тактику, увеличив использование беспилотников и КАБов. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, это связано с перегруппировкой на это направление вражеского подразделения, которое ранее систематически терроризировало Херсонскую область.

Кроме FPV-дронов и управляемых авиабомб, враг начал применять дроны типа «Молния» с элементами искусственного интеллекта, для обезвреживания которых украинские военные сейчас ищут эффективные средства.

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Основными целями атак остаются гражданская инфраструктура, в том числе объекты топливно-энергетического сектора. Для защиты региона на больницы, школы, соцзаведения и админздания наносят защитную бронепленку, а также развертывают антидроновые сетки.

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