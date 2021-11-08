Ударило током, когда менял лампочку: в Кривом Роге на производстве трагически погиб мужчина

Погибший был машинистом электропоезда.
В Кривом Роге Днепропетровской области на одном из производств мужчину убило током.
Об этом пишет "Днепр оперативный".
Как стало известно, происшествие случилось в южной части Анненского карьера на отвалах. Там стоял электровоз с вагонами. Машинист забрался на крышу, чтобы сменить лампочку в прожекторе. В результате чего его ударило током. Пострадавший от полученного разряда скончался.
Что же именно стало причиной случившегося, будут выяснять правоохранители. По факту случившегося открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (“Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью”) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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