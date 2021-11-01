Ударился головой о трубу: в Днепре мужчина упал в яму и умер

На месте работала следственно-оперативная группа.
В Днепре утром 1 ноября мужчина упал в яму возле дома, ударился головой и скончался.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось возле одного из жилых домов на улице Короленко. Мужчина, который был одет в домашние вещи, упал в яму, которая находится рядом со зданием. Предположительно, местный житель ударился головой об трубу. Травма оказалась несовместимая с жизнью.
Тело гражданина нашли прохожие. Они же и вызвали на месте происшествия полицию. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Напомним, что в центре Львова женщина случайно упала в яму и умоляла о помощи. На место происшествия вызвали спасателей.