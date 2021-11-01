Ударился головой о трубу: в Днепре мужчина упал в яму и умер

Ударился головой о трубу: в Днепре мужчина упал в яму и умер

На месте работала следственно-оперативная группа.

В Днепре утром 1 ноября мужчина упал в яму возле дома, ударился головой и скончался.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось возле одного из жилых домов на улице Короленко. Мужчина, который был одет в домашние вещи, упал в яму, которая находится рядом со зданием. Предположительно, местный житель ударился головой об трубу. Травма оказалась несовместимая с жизнью.

Тело гражданина нашли прохожие. Они же и вызвали на месте происшествия полицию. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в центре Львова женщина случайно упала в яму и умоляла о помощи. На место происшествия вызвали спасателей.

Яма шесть метров глубиной образовалась у самых рельсов в селе Мамалыга на Буковине

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