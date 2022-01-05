Ударился спиной об дерево: появились жуткие подробности гибели мужчины на глазах дочери в парке Днепра

Ударился спиной об дерево: появились жуткие подробности гибели мужчины на глазах дочери в парке Днепра

До травмированного мужчины "скорой" добраться было сложно из-за обмерзшей горки.

Когда медики приехали на вызов в парк "Зеленый Гай", где отец с ребенком во время катания на санках врезались в дерево, мужчина был в состоянии клинической смерти.

Об этом стало известно во время пресс-конференции в ИА "Мост".

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По словам главы областного центра экстренной медицины и медицины катастроф, вызов из парка поступил 3 января в 20:09. До травмированного мужчины “скорой” добраться было сложно из-за обледеневшей горки.

“К моменту приезда медиков мужчина был в состоянии клинической смерти. Он ударился об дерево спиной во время спуска с горки на пластиковой доске вместе с дочкой. Две бригады проводили реанимационные мероприятия в течение 30 минут, но потерпевшего спасти не удалось. Медики констатировали биологическую смерть”, — сообщил глава центра Радий Шевченко.

6-летняя девочка во время удара получила травму брюшной полости. Ее госпитализировали в областную детскую больницу.

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В городском совете добавили, что в парке часто травмируются люди, которые пренебрегают правилами техники безопасности и съезжают с горок.

“Мы неоднократно предупреждали людей. У нас есть информационные таблички в местах массового катания людей. Также устно предупреждаем посетителей о том, что здесь кататься — небезопасно”, — заявил директор КП “Городская инфраструктура” Днепровского горсовета Алексей Тесля.

Отметим, что те самые “информационные таблички” — лишь предупреждение о том, что “администрация парка не несет ответственности за катание с горки”.

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