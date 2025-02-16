Ударит 17-градусный мороз и заметет снегом: прогноз погоды на понедельник, 17 февраля

В понедельник, 17 февраля, в Украине будет продолжаться похолодание. Ночью температура опустится до -17 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ночью ожидается -12-17 градусов, днем -2-7 градусов. На юге на 2-5 градусов выше. Преимущественно сухо, только в Полтавской, Сумской и Харьковской области небольшой снег", — написала она.

В Киеве без осадков. Ночью -12, днем -2-4 градуса. На дорогах — гололедица

"Потепление в Украине ориентировочно – после 24 февраля", – уточнила она.

Ранее синоптики сообщили, какой будет весна. Стоит ли ждать уже теплую погоду — читайте в новости.

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