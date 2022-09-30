Ударит бумерангом по самой России: представитель Зеленского – об аннексии РФ части Украины

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский подчеркнул, что попытка РФ аннексировать часть Украины не имеет и не будет иметь никаких юридических прав.

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский прокомментировал шоу Путина попытаться аннексировать четыре области Украины. По словам народного депутата, этот спектакль "юридически ничтожный", который не будет иметь юридической силы в мире.

Об этом в эфире общенационального телемарафона объяснил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

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"Найти логику в действиях психически больных людей достаточно тяжело. Они сегодня живут в своем вымышленном мире, особенно в стране-агрессоре. Но для нас важно понимать, что неоднократно заявлял президент Украины и лидеры наших западных демократических стран-партнеров. Это то, что спектакль, который происходил с 23-27 сентября на временно оккупированных территориях, является юридически никудышным, никаких юридических последствий ни для Украины, ни для всего цивилизованного мира действий нет и не будет, мы будем в любом случае отстаивать свою территориальную целостность. всеми доступными средствами и мерами, которые есть у нас в арсенале", — сказал он.

Нардеп уверен, что сегодня действо, которое проводил Путин и главари оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, будет иметь большой обратный эффект для самой РФ.

"Что касается этих событий, что Путин и его муртады пытались провести на территории Украины, то я убежден, что это будет иметь большой обратный эффект, ударит бумерангом по самой России. Мне сложно представить систему координат, в которой сейчас находятся специалисты в области международного права, скажем так, бывшие "коллеги" из РФ.Потому что обосновать возможность аннексии части области соседней страны — это полный абсурд.Потому что мы дальше дойдем до ситуации, когда города в России, пользуясь этим казусом, смогут провозглашать свою независимость от центральной власти. к полному разрушению всей системы современной организации мира порядка", — заметил он.

Напомним, 30 сентября Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

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