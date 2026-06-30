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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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341
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Ударит ли Путин ядерным оружием: главком ВСУ оценил угрозу

Сырский отметил, что украинское командование постоянно учитывает ядерный шантаж Кремля, но понимает реальные границы врага.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Готов ли Путин применить ядерное оружие: Сырский оценил реальность угроз России

Готов ли Путин применить ядерное оружие: Сырский оценил реальность угроз России / © ТСН.ua

Кремль постоянно использует ядерный шантаж как инструмент запугивания с самого начала полномасштабного вторжения. Однако Россия вряд ли решится на реальное применение ядерного оружия, поскольку этот шаг окончательно поставит российского диктатора Владимира Путина вне закона во всем мире.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский эксклюзивно для ТСН в рамках национального телемарафона «Єдині новини».

Сырский напомнил, что украинцев пугают ядерным оружием с самого начала широкомасштабной агрессии России.

«Поэтому мы это постоянно учитываем. Но мы понимаем, что этот аргумент поставит его (ред. — Путина) вне закона вообще во всем мире. Потому что есть трибунал. Поэтому я думаю, что он не будет прибегать, ну, по крайней мере, сейчас к таким шагам точно», — считает главком ВСУ.

Ранее военный аналитик Sky News Майкл Кларк объяснил, решится ли Путин на ядерный удар по Украине.

Напомним, что в России после атаки украинских беспилотников снова вернулись к шантажу ядерным оружием.

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Дата публикации
Количество просмотров
341
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