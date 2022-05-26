Ударная авиация ПС ВСУ ударила по позициям оккупантов уничтожила технику и военных: утренняя сводка Генштаба 26 мая

Ударная авиация ПС ВСУ ударила по позициям оккупантов уничтожила технику и военных: утренняя сводка Генштаба 26 мая

Начались 92 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российские оккупанты не прекращают идти в наступление в Восточной операционной зоне и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Об этом сообщают в ежедневной утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, на утро 26 мая, на Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей Вооруженных сил Республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

Продолжается ликвидация последствий дислокации на территории Республики Беларусь подразделений вооруженных сил Российской Федерации, привлекавшихся к ведению боевых действий на территории Украины. Проводятся мероприятия по предупреждению незаконного обращения оружия и боеприпасов, которые могли быть утрачены российскими подразделениями.

На Северском направлении враг принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски наших войск на другие угрожающие направления.

В приграничных районах указанных российских областей, в приграничных с Украиной районах, продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года.

Враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник обстреливает позиции ВСУ. Также в сутки враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Тернова и Черкасские Тишки.

Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.

На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям наших подразделений и гражданской инфраструктуре региона.

Враг пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

В Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел.

В Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка.

В Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.

На Криворожском направлении российские оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 10 атак врага, уничтожены 4 танка, 2 артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и 1 единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 5 БПЛА типа "Орлан-10".

Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил нанесла удар по позициям противника — уничтожен личный состав и до 10 единиц легкобронированной техники. Наши истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.

Напомним, в Южной бухте оккупированного Севастополя на подлодке Черноморского флота РФ грузят ракеты, дальность полета которых составляет 1400 км.

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