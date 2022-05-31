Ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла удары по складах оккупантов и скоплению живой силы

Украинские пилоты минувшие сутки потрепали позиции оккупантов.
Вчера, 30 мая, ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла огневые удары по оккупационным войскам в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до 10 авианалетов на вражеские позиции. Нанесено огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе рашистов. Подразделениями зенитных ракетных войск на Донетчине 59МК, а в Одесской области – крылатую ракету Х-22, боевая часть которой – около тонны (на фото обломки Х-22)", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Запорожской области нацгвардиец сбил третий вражеский самолет через месяц. Военнослужащий срочной службы Нацгвардии Украины метким выстрелом из ПЗРК "минуснул" вражеский Су-25.
Читайте также:
- Украинские военные на юге уничтожили пункт управления российских оккупантов и три склада с боеприпасами
- Здесь "бандеровцев" нет: житель оккупированного Херсона озадачил пропагандистов РФ (видео)
- Войска готовятся возвращать Херсон, а пока обустраиваются на позициях в Николаевской области