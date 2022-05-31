Ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла удары по складах оккупантов и скоплению живой силы

Ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла удары по складах оккупантов и скоплению живой силы

Украинские пилоты минувшие сутки потрепали позиции оккупантов.

Вчера, 30 мая, ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла огневые удары по оккупационным войскам в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до 10 авианалетов на вражеские позиции. Нанесено огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе рашистов. Подразделениями зенитных ракетных войск на Донетчине 59МК, а в Одесской области – крылатую ракету Х-22, боевая часть которой – около тонны (на фото обломки Х-22)", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожской области нацгвардиец сбил третий вражеский самолет через месяц. Военнослужащий срочной службы Нацгвардии Украины метким выстрелом из ПЗРК "минуснул" вражеский Су-25.

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