Ударная авиация ВСУ потрепала оккупантов на нескольких направлениях: уничтожены враждебные позиции РСЗО и пункты поставки

Украинские пилоты "покошмарили" оккупантов на нескольких участках.
В результате российские захватчики потеряли пункты поставки горюче-смазочных материалов, технику и личный состав.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ,
"22 августа подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены три БпЛА оперативно-тактического уровня. Ударная авиация Воздушных Сил на нескольких направлениях нанесла удары по пунктам поставки горюче-смазочных материалов, скоплению живой силы и вражеской техники, позициям реактивных систем залпового огня и другим целям", - сообщили в ВС ВСУ.
Напомним, что украинские военные сбили российский истребитель Су-30СМ с бортовым номером RF81771, вероятно, в Харьковской области.
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