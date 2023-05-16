Ударные БПЛА от Favbet помогли уничтожить 35 единиц бронетехники — военные

Беспилотные авиационные комплексы, предоставленные 27-й отдельной Печерской бригаде Национальной гвардии Украины благотворительным фондом Favbet Foundation, за месяц работы помогли уничтожить около 35 единиц бронетехники врага и поразить несколько опорных пунктов, артиллерийских установок и радаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на операторов дронов из числа бойцов Нацгвардии.

В частности, ударный комплекс позволил уничтожить 12 танков, 12 боевых машин пехоты, а также одну самоходную артиллерийскую установку, 5 боевых бронированных машин и 5 бронетранспортеров, одну бронированную разведывательно-наблюдательную машину, две пушки МТ-12 и один склад боекомплекта.

Также с помощью комплекса были поражены несколько блиндажей, опорных и наблюдательных пунктов оккупационных войск, укрытий личного состава и около 5 единиц различной бронетехники.

Напомним, в марте 2023 года Favbet Foundation передал НГУ два ударных БПЛА. Среди военнослужащих аппараты получили условное название Favbet-1 и Favbet-2.

Всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 110 авто, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.