Ударом оторвало руку 20-летней девушке: в Черкасской области произошла ужасная авария с участием легковушки и грузовика

Ударом оторвало руку 20-летней девушке: в Черкасской области произошла ужасная авария с участием легковушки и грузовика

Удар оказался такой силы, что передняя часть "Таврии" буквально превратилась в груду металла.

В Черкасской области на трассе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковушка и грузовик. В результате чего девушке оторвало руку.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, происшествие случилось на автодороге Драбов-Золотоноша-Кононовка столкнулись “Таврия” и MAN. Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель легковушки на полной скорости вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовик.

Удар оказался такой силы, что передняя часть “Таврии” буквально превратилась в груду металла.

В результате аварии пострадала 20-летняя девушка-пассажир легковушки — ударом ей оторвало руку. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Драбовской центральной районной больницы. Оба водителя не пострадали.

"Сейчас следователями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”) УК Украины. Следствие продолжается", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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