Крымский мост / © Associated Press

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Удар по Крымскому мосту существенно ослабил позиции Путина во время международных переговоров с Трампом и Си Цзиньпином. Спецоперация СБУ продемонстрировала, что Кремль не может чувствовать себя защищенным даже в собственном тылу, не говоря о захвате территорий в Украине. Это придает Украине аргументы в мирных переговорах.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

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«Путин постоянно пытается убедить мир, что Россия побеждает и может диктовать условия завершения войны. Но благодаря СБУ на встрече с Трампом и Си Цзиньпином ему пришлось объяснять старшим товарищам, как так случилось, что Украина изрядно подразобрала Крымский мост — объект, который годами рекламировала как неуязвимый. Это дополнительные козыри в будущих переговорах о мире», — отметил эксперт.

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По его словам, Путин стремится использовать международные контакты, чтобы закрепить за Россией статус влиятельного игрока и добиться завершения войны на выгодных для Кремля условиях. Однако успешные операции СБУ разрушают создаваемый Москвой образ военного могущества и демонстрируют реальные уязвимости России.

Курпас подчеркнул, что поражение Крымского моста имеет не только военное, но и непосредственное политическое значение. Демонстрируя способность доставать стратегические объекты России, Украина показывает, что не собирается быть простым наблюдателем международных договоренностей о своем будущем.

«СБУ фактически стала одним из главных инструментов стратегического давления на Россию. Служба не только разоблачает агентуру, противодействует диверсиям и защищает украинский тыл, но и системно ослабляет военный и экономический потенциал противника. Чем больше разноплановых потерь терпит россия, тем меньше у нее оснований рассчитывать на переговоры с позиции силы», — отметил эксперт.

Курпас напомнил, что это уже четвертое успешное поражение Крымского моста. Кроме того, СБУ провела многочисленные операции против российских нефтеперерабатывающих заводов и военных объектов, а также реализовала спецоперацию «Паутина», в ходе которой был поражен 41 самолет стратегической авиации России.

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«Последовательность и системность этих ударов демонстрируют, что СБУ не просто реагирует на действия противника, но и сама создает для него новые угрозы. Каждое последующее поражение заставляет врага пересматривать системы защиты, изменять логистику, тратить дополнительные ресурсы и время. Трудно "надувать щеки" и рассказывать сильнейшим государствам мира о своей мощи, когда часть твоего "скрепного" моста лежит на морском дне», — подчеркнул эксперт.

Атака на Крымский мост — последние новости

Напомним, в ночь на 19 ноября в районе Крымского моста снова прогремели мощные взрывы, после чего оккупационные власти полностью перекрыли движение, а в Генштабе ВСУ намекнули, что переправа окончательно потеряла статус самой длинной в Европе.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку легитимным ответом на российские удары по украинским мостам, железной дороге и другой инфраструктуре.

К слову, Дональд Трамп рассказал, как российский диктатор Путин воспринял атаку на Крымский мост.

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