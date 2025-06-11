Ударопрочные окна вместо фанеры: Метинвест Ахметова профинансирует установку новых окон в поврежденных домах Запорожья

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Компания уже профинансировала установку более 1500 ударопрочных окон в поврежденных объектах инфраструктуры.

Ударопрочные окна – это альтернатива OSB-плитам, которые часто используют для временного ремонта поврежденных зданий. Инновационный материал имеет ряд преимуществ: он безопасен – изготовлен из специального переработанного ПЭТ-пластика без хрупкого основания, поэтому не разбивается от взрывных волн или ударов и не образует обломков. Окна имеют высокую теплоизоляцию, прозрачность, подобную обычным стеклопакетам, устойчивость к температурным колебаниям, а также легко и быстро монтируются.

Начавший монтаж начался с запорожской гимназии №65, где работает Пункт несокрушимости. Образование не раз страдало от вражеских обстрелов, там уже почти не осталось целых окон. Специалисты планируют установить окна площадью около 200 кв. м, работы завершат уже через две недели.

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«Наши предприятия работают вблизи линии фронта. Мы каждый день видим, как важно находить надежные и быстрые решения для защиты людей. Поддержка этой инициативы – наш вклад в то, чтобы пострадавшие общины восстановили не только здания, но и чувство безопасности. Мы делаем это ради наших работников, которые даже под обстрелами удерживают экономику страны и помогают Украине выстоять», – говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Метинвест поддержал инициативу Insulate Ukraine во время благотворительного аукциона по сбору средств на установку 10 000 окон в домах по всей Украине, прошедшем в Лондоне в октябре 2024 года.

Событие собрало представителей украинского и британского бизнеса, культурных деятелей и международных филантропов и главных институциональных партнеров, в частности, ЕБРР, Deutsche Bank и Кембриджский университет, а также других организаций. Объединенные стремлением помочь Украине восстановиться, они поддержали миссию Insulate Ukraine — помочь пострадавшим от войны общинам построить свои дома и жизнь.

«Мы рады видеть мощную поддержку наших партнеров по корпоративному сектору Украины. Вместе мы восстанавливаем не только дома, но и надежду», – отметил основатель Insulate Ukraine Гарри Блейкистон Хьюстон.

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Insulate Ukraine производит экстренную замену окон для гражданского населения и объектов инфраструктуры в прифронтовых городах Украины. Организация уже установила более 46 000 окон, помогая более 10 000 украинцам восстановить свои дома.

Напомним, с начала войны Метинвест Рината Ахметова направил уже 4 миллиарда гривен в помощь мирным жителям: еще в начале вторжения в координации с Фондом Рината Ахметова Метинвест запустил работу гуманитарного проекта «Спасаем жизнь», который уже помог полмиллиона украинцев.

Благодаря донорам и партнерам, больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн. По программе протезирования, реабилитации и хирургии помощь получили почти 140 защитников и гражданских украинцев.