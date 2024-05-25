Удары ATACMS по территории РФ снизят возможности проводить террористические обстрелы Украины — эксперт

Уничтожение российской тактической авиации позволило избежать многих жертв, не только на фронте.

Украина может отогнать от своих российскую тактическую авиацию на расстояние до 300 км, если Соединенные Штаты доказывают наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В радиусе поражения ATACMS только от Харькова только аэродромов активно используются ВКС РФ дюжина. и стратегическую авиацию, что значительно снизило бы возможности ВКС РФ наносить удары по территории Украины КАБами!" – заявил он.

Эксперт пояснил, что уничтожение российской тактической авиации, в частности Су-34, основных носителей КАБ, а также площадок их базирования, позволило избежать многих жертв, не только на фронте, но и в тыловой части Украины.

"Кровавые преступления и геноцид можно остановить не выражением обеспокоенности и встревоженности, а силой! Адекватной, высокоточной, мощной силой! Для выживания Украины нужен "зеленый свет" на применение западных средств поражения по территории России!" – заявил Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить достаточное количество ПВО.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ ударила ракетами по гипермаркету в Харькове, вспыхнул пожар, много без вести пропавших и раненых.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.