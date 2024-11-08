Удары авиабомбами и ракетами по Запорожью: стремительно возросло число погибших

В Запорожье выросло количество погибших местных жителей из-за российских ударов авиабомбами по городу, которые произошли 7 ноября. Уже известно о не менее восьми жертвах атаки.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"До 8 возросло число погибших из-за атаки россиян на Запорожье, среди них и годовалый мальчик. 42 человека получили ранения", — говорится в сообщении.

Заметим. что из-за удара РФ в городе повреждены десятки многоэтажных домов, частных домов, заведение медицины. Некоторые здания сильно повреждены.

Как сообщалось, 7 ноября в Запорожье произошли взрывы. Российская армия произвела обстрел ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице.

Показали ужасающие последствия удара РФ по Запорожью

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