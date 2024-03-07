Удары баллистики по Одессе: Гуменюк заявила о необходимости "специфических" систем ПВО

В настоящее время Одесса и область нуждаются в усиленной защите и "специфических" системах противовоздушной обороны для сбивания баллистических ракет, которыми регион атакует российская армия.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Одесский регион нуждается в дополнительной усиленной защите, поскольку здесь функционирует очень мощная экономическая составляющая всей экономики Украины… Единственное, что действительно нам необходимо на данном этапе, — это мощная поддержка по ПВО. Думаю, что партнеры нас слышат", — выразилась она.

Гуменюк в очередной раз подчеркнула, что баллистика очень тяжела для сбития. Поэтому системы ПВО, способные бороться с этим вооружением, нуждаются во всех регионах из зоны риска.

В настоящее время армия РФ пытается усилить давление, осуществляя точечные удары баллистики в условиях ограниченного использования авиации.

Напомним, 6 марта армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. В городе как раз проходила встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В момент атаки политики находились в порту. Вероятно, оккупанты ударили по Одессе баллистическим вооружением.

Известно, что российская ракета влупила в 500 метрах от кортежа Зеленского. Премьер-министр Греции отметил, что у делегации уже не было времени уйти к укрытию, ведь от сирены до взрывов прошли считанные секунды.

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