Удары баллистикой и угроза ядерной безопасности: хватит ли украинцам света зимой

Эксперты прогнозируют блэкауты в Украине до конца отопительного сезона / © Associated Press

Россия продолжает целенаправленный террор против Украины. После массированных атак, энергетическая инфраструктура страны получила критические повреждения, а все ТЭС «Центрэнерго» полностью остановились.

Кроме того, под ударом оказались подстанции, питающие Хмельницкую и Ривненскую АЭС, что создает прямую угрозу ядерной безопасности.

На фоне изменения тактики вражеских обстрелов эксперты дают неутешительный прогноз: графики отключения света, вероятно, будут оставаться с нами до конца отопительного сезона.

Россия обстреливает энергетику Украины

В ночь на 8 ноября армия РФ нанесла комбинированную атаку по инфраструктуре Украины. Оккупанты Украины запустили 45 ракет и 458 дронов различных типов. Под ударом оказались такие области как, Киевская, Днепропетровская и Полтавская. Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 дронов в 25 местах и падение обломков на четырех локациях.

В результате обстрелов были повреждены объекты газовой и энергетической инфраструктуры, а также нефтедобывающей отрасли, частные электростанции и высоковольтные подстанции «Укрэнерго».

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что атака в ночь на 8 ноября стала «одной из самых тяжелых за все время большой войны».

Из-за атаки врага, все ТЭС «Центрэнерго» остановились после ночной атаки РФ и больше не генерируют электроэнергию.

«Станции в огне! Мы остановились… Сейчас — ноль генерации. Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью! Каждый раз враг бьет еще жесточе, еще циничнее», — отметили в «Центрэнерго».

Компании принадлежат три тепловые электростанции:

Трипольская ТЭС в Киевской области,

Змиевская ТЭС в Харьковской области,

Углегорская ТЭС в Донецкой области.

Кроме того, сложная ситуация с электроснабжением сложилась на Харьковщине, Полтавщине и Сумщине, а также в ряде регионов были введены аварийные графики отключения света.

Из-за обстрелов РФ в Украине действуют графики отключения света / © iStock

В то же время оккупанты нацелились на украинские АЭС. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Россия обстреляла подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции.

«Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность Европы», — заявил он.

Энергетический террор оккупантов продолжился и в ночь на 9 ноября. Тогда россияне атаковали дронами одну из украинских ТЭЦ в Черниговской области, которая работала на биомассе.

Россия изменила тактику обстрелов — какое оружие применяет враг

Первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов в эфире телемарафона заявил, что Россия изменила тактику обстрелов. По его словам, враг пытается наносить удары одновременно как по объектам генерации, так и по сетям систем передачи и систем распределения электрической энергии.

«Враг изменил тактику и пытается наносить удары одновременно как по объектам генерации, так и по сетям систем передачи и систем распределения электроэнергии. И этот подход, к сожалению, затрудняет оперативное восстановление нормального питания и работы энергосистемы», — отметил Некрасов.

Последствия обстрелов оккупантов по энергетике Украины / © Associated Press

В свою очередь СЕО «Д.Трейдинг» Дмитрий Сахарук подчеркивает, что оккупанты применяют большое количество баллистических ракет, которые очень трудно сбивать.

«Это уже не «Шахеды», не крылатые ракеты. Некоторые наши ТЭС были атакованы 5-6 баллистическими ракетами за последние удары», — сказал Сахарук во время специальной сессии по ситуации в энергосекторе Украины Киевского форума по безопасности 10 ноября.

Какова ситуация в энергосистеме после ударов России

В воскресенье, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что тысячи специалистов работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение в большинстве областей.

«В эти дни в большинстве областей фактически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики работают, коммунальные службы — все задействованы. Продолжается восстановление, и хоть сложная ситуация — все же тысячи людей задействованы, чтобы стабилизировать систему и восстановить после повреждений», — сказал глава государства.

В «Укрэнерго» 10 ноября сообщили, что из-за повреждения энергообъектов после ударов РФ, по всей стране действуют почасовые отключения (2-4 очереди) и ограничения для промышленности. Продолжаются восстановительные работы.

В то же время из-за обстрелов энергосистемы Киев требует срочного вмешательства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и призывает срочно созвать Совет руководителей для разработки механизмов защиты критической инфраструктуры от возможных атак России.

Последствия обстрела в Харьковской области / © Associated Press

«После последнего обстрела аварийно-восстановительные работы продолжаются 24/7. Прошлой ночью враг применил 45 ракет различных типов, из которых более 30 — баллистические и кассетные. Эта атака стала одной из технологически самых сложных. Россия использует разведывательные данные для нанесения ударов именно по ключевым элементам технологической схемы энергосистемы», — сообщил в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

В большинстве регионов Украины по состоянию на вечер 10 ноября применяются почасовые отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация наблюдается на Полтавщине и Харьковщине из-за дефицита передачи электроэнергии.

Графики отключений света в Украине неизбежны

Глава Минэнерго Светлана Гринчук отметила, что графики отключений — вынужденная мера для ремонта энергосистемы, от которой пока нельзя отказаться. Работы затрудняют тревоги, поэтому для решения проблемы в регионах устанавливают альтернативные источники энергии.

Член комитета Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк убежден, что графики отключения света будут применяться до конца отопительного сезона, передает «24 канал».

По его словам, главной причиной этому являются удары россиян по подстанциям и линиям передачи. Именно они заставляют «Укрэнерго» снижать мощность АЭС в определенные часы, чтобы избежать аварий.

«Графики отключений, к сожалению, будут с нами до конца отопительного сезона. Избежать их невозможно», — заявил Нагорняк.

В то же время он отметил, что генерации электроэнергии больше не становится, а россияне атакуют ежедневно.

Кроме того, издание «Экономическая правда»отмечает, что дефицит электроэнергии со временем будет только расти. Как сообщает медиа, энергосистема потеряла не менее 1 ГВт мощностей из-за последней атаки, и восстановить их быстро не удастся.

По оптимистическому сценарию, после массированных атак отключения по 3-4 очереди будут продолжаться несколько недель, затем возможна стабилизация до 2-х или даже 1-й очереди.

«Но это не касается приграничных и прифронтовых областей, которые будут оставаться в сложном положении всю зиму — там удары и отключения могут быть постоянными», — отмечается в статье.

Блэкаут в Чернигове / © Getty Images

В свою очередь энергетический эксперт Геннадий Рябцев прогнозирует, что графики почасовых отключений света объемом до трех очередей в 12 областях будут сохраняться в течение нескольких недель, передает «УНИАН».

Он пояснил, что количество отключений света будет зависеть от новых атак. Если обстрелов не будет, их можно будет уменьшить до двух очередей. Но каждый новый удар будет означать более длительные отключения.

К чему готовиться украинцам зимой

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире «24 Канала» отметил, что атака 8 ноября была комплексной: РФ использовала более 500 ракет, целясь как на крупные, так и на мелкие объекты генерации и сетей. Однако система выдержала — метро в крупных городах заработало уже через несколько дней.

«Это была очередная комплексная атака по энергетике с попыткой уничтожать и мелкие объекты, в том числе распределенной генерации. Но вместе с этим метро в Харькове заработало на третий день после такой атаки, метро в Киеве тоже функционирует, электричество возвращается шаг за шагом», — подчеркнул Харченко.

Харченко прогнозирует, что зима пройдет по сценарию «удар — восстановление»: после каждого массированного обстрела на восстановление уйдет до 10 дней, а новые атаки будут с интервалом в 5-7 недель.

«Восстановление будет происходить ощутимыми темпами, довольно быстрыми. Затем будет снова удар с интервалом в 5 — 7 недель. К сожалению, россияне способны наносить удары с такой интенсивностью. С нашей стороны будет усиливаться ПВО, мы уже чувствуем по определенным объектам, что работают дроны-перехватчики», — отметил Харченко.

Эксперт отметил, что каждая атака требует времени на восстановление. Украинские энергетики ведут постоянную борьбу с Россией, которая пытается полностью уничтожить энергосистему страны.

В то же время он отметил, что готовиться к самым страшным сценариям не стоит, ведь врагу не удастся заморозить украинцев зимой. Он отметил, что Украина готова отражать российские атаки, в частности во многих городах есть большое количество объектов резервного питания.

«Оснований для апокалипсических сценариев я не вижу. Хорошо то, что отопительные системы наших городов децентрализованы. Даже там, где есть большие ТЭЦ, например в Киеве, есть одновременно более 186 котельных, которые распределены по всему городу. Если что-то произойдет — этот резерв питания теплом остается. Поэтому заморозить нас не удастся», — подчеркнул Харченко

Атаки по инфраструктуре продолжатся: какие регионы под угрозой: какие регионы под угрозой

Военный эксперт Иван Ступак предупредил, что этой зимой российские войска планируют сочетать атаки на инфраструктуру с наступательными действиями на фронте. Он также назвал города, которые находятся в наибольшей опасности, передает «Главред».

Несмотря на предыдущие заявления, что «ракет в России осталось только на два-три массированных залпа» (которые звучали еще в марте 2022 года), Ступак отмечает, что эта информация не соответствует действительности. По словам его словам, Россия имеет достаточный запас ракет и способна продолжать их производство.

Только в течение октября по территории Украины было выпущено 270 ракет, что свидетельствует о сохранении потенциала. Следовательно, удары по украинской инфраструктуре будут продолжаться и зимой.

«При этом Россия в первую очередь будет выбивать инфраструктуру приграничных и прифронтовых регионов: Сум, Харькова, Днепра, Запорожья, Николаева, Одессы, Херсона. Это близко, туда могут долетать и КАБы. А если, как говорит ГУР, КАБы будут с радиусом действия 190 км, то зона поражения существенно расширится», — подчеркнул эксперт.

Ступак также объяснил стратегию врага: Россия планирует сосредоточить атаки на тыловых регионах с менее мощными системами ПВО. Он отметил, что несмотря на то, что Киев будет основной целью, из-за сильной защиты эффективность ударов там ниже. Поэтому враг будет целиться по регионам с более слабой защитой, например, в Черниговской области, чтобы максимально нарушить газо-, тепло- и электроснабжение и создать серьезные проблемы для жизни населения.

«Если в прошлые годы Россия наносила удары по Украине, как суп солила, то есть везде понемногу: немного в Черкассах прилетело, немного в Киеве, немного в Виннице, немного в Запорожье и Днепре, то сейчас она усиленно будет выносить все в каких-то конкретных регионах. Если прилетит по Днепру, то массированно, по Запорожью — тоже массированно», — предупредил эксперт.

Нагдаемо, специалисты объяснили, будут ли украинцы платить меньше за свет из-за блэкаутов.

