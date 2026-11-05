Удар по Камышевусу.

Реклама

Армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на Камышевахе в Запорожской области. Несколько боеприпасов попали в гуманитарный хаб, который местные жители использовали в качестве укрытия. Число жертв перевалило за 40 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Реклама

Поисково-спасательные работы продолжаются четвертые сутки. По данным правоохранителей, под завалами еще могут находиться 33 человека.

Реклама

«По состоянию на данный момент из-под завалов деблокированы 42 погибших человека. Идет идентификация неопознанных тел», — отметили в сообщении.

В ГСЧС добавили, что каждый этап работ на месте разрушений «нуждается в особой осторожности и слаженных действиях». К поисковой операции привлечены спасатели, специалисты горноспасательного отряда и кинологические расчеты.

Уже четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по укрытию в поселке Камышеваха.

Уже четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по укрытию в поселке Камышеваха.

Уже четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по укрытию в поселке Камышеваха.

Уже четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по укрытию в поселке Камышеваха.

Удар по Камышевасу — что известно

2 ноября войска РФ сбросили на Камышеваху девять авиабомб. Сначала под удар попали люди, пришедшие получить гуманитарную помощь. Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар, когда на месте «прилетов» работали спасатели.

В.о. главы ОВА Михаил Семикин уточнил, что россияне совершили прицельную комбинированную атаку. Сначала применили управляемые авиабомбы ФАБ-500, а впоследствии на подземное укрытие сбросили — более мощные ФАБ-3000 — трехтонную авиабомбу, содержащую почти полторы тонны взрывчатки.

Реклама

Новости партнеров