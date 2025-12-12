Удары дронами по энергетике: в ряде областей обесточивающего совета "Укрэнерго"

Энергетика Украины / © Pixabay

Реклама

В ночь на 12 декабря российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики в нескольких регионах Украины. В результате атаки по состоянию на утро обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Также из-за боевых действий зафиксированы локальные отключения света в Харьковской области. По данным энергетиков, потребление электричества соответствует сезонным показателям. Уровень потребления сегодня утром был таким же, как и вчера в это время.

Реклама

В то же время 11 декабря вечерний максимум был на 1,7% выше, чем в среду. Это связано с тем, что в отдельных регионах применялся меньший объем ограничений. Из-за последствий восьми массированных атак с начала года во всех областях Украины продолжают действовать графики почасовых отключений.

Экономное потребление

В «Укрэнерго» подчеркнули, что сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

«Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» предупредили о том, что отключение света будет продолжаться дольше.