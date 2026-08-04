Удары "Фламинго" по РФ заставили Кремль вывести в бои очень ценные и дефицитные самолеты - ISW

Дальнобойная украинская крылатая ракета «Фламинго»

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Удары украинских крылатых ракет по российским объектам в глубоком тылу заставили командование РФ пойти на рискованный шаг вернуть в строй ценные и редкие самолеты далекой радиолокационной разведки А-50У.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в свежем отчете.

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По данным украинских OSINT-аналитиков, начиная с 23 июня, российские войска практически ежедневно задействуют самолеты А-50У системы АВАКС над Ульяновской и Самарской областями. Главная цель их вылетов — попытки отразить серии ударов украинских крылатых ракет.

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Примечательно, что до этого — в период с 4 по 22 июня — российская авиация вообще не использовала самолеты этого типа в указанном районе.

Охота на «Фламинго»

По информации источников в разведке, россияне подняли в небо над Ульяновской областью редкий А-50У именно для обнаружения и перехвата украинских крылатых ракет «Фламинго», наносящих удары по критическим объектам агрессора.

Военные обозреватели отмечают, что использование таких машин для «охоты» за низколетящими ракетами свидетельствует об острой нехватке в РФ стандартных наземных средств ПВО и радиолокации.

Российские «военкоры» уже неоднократно жаловались на критический дефицит самолетов АВАКС, необходимых для мониторинга воздушного пространства. Ситуация для ВКС РФ осложнилась после того, как Силы обороны Украины успешно уничтожили и повредили несколько самолетов в ходе предыдущих операций. Повторное привлечение дефицитных А-50У создает дополнительные опасности для остатков этого флота РФ.

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Напомним, «Фламинго» могли установить рекорд точности при ударе по заводу в Волгограде. Атака украинских крылатых ракет FP-5 Фламинго по Федеральному научно-производственному центру Титан-Баррикады в Волгограде может стать одной из самых успешных по проценту попаданий с начала их применения.

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