Удары "Геранями": россияне разбили лицей в Черниговской области (фото)

Последствия атаки / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

В Черниговской области, в селе Авдеевка Новгород-Северского района, российские дроны атаковали действующий лицей. Здание учебного заведения получило серьезные повреждения.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Поздно вечером тремя „Геранями“ россияне уничтожили Авдеевский лицей в Понорницкой громаде. Заведение очень повреждено, вместе с ним и школьные автобусы», — написал он.

Обучение в лицее недавно было очным, и только недавно дети из-за частых воздушных тревог перешли на смешанный формат работы.

«В заведении хороший ремонт и полностью новый пищеблок. Был. Так как этой ночью по лицею ударила Россия», — добавил глава ОВА.

Последствия вражеской атаки / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Кроме того, 13 марта вражеский дрон атаковал центр города Новгород-Северский в Черниговской области. В результате повредило городскую библиотеку и уничтожило 24 тысячи книг.

Об этом «Суспільне» рассказала директор библиотеки Татьяна Костюкова.

Она отметила, что на 1 января 2026 года книжный фонд Новгород-Северской городской библиотеки насчитывал 25 тысяч экземпляров. После атаки российского беспилотника типа «Герань» уничтожены 24 тысячи книг. Часть из них сгорела в результате пожара, остальную часть залило водой во время тушения огня.

Российские войска в четверг, 19 марта, атаковали объекты инфраструктуры в Запорожье. В некоторых районах города могут наблюдаться перепады напряжения, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

По его словам, для обеспечения бесперебойной работы объекты переводят на резервные источники питания. Также в ОВА сообщили, что из-за российского удара обесточены более 38 тысяч бытовых и еще около 2 тысяч юридических абонентов. Один человек получил ранения.

Также РФ массированно атаковала Одессу, в результате чего в разных районах города зафиксировано разрушение, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

По его данным, в Приморском районе зафиксировано повреждение 12 жилых домов. Двоих пострадавших доставили в больницу.

Данные Воздушных сил Украины

Войска страны-агрессора России ночью 19 марта атаковали Украину 133-ю ударными БпЛА, сообщили Воздушные силы.

Противовоздушная оборона, предварительно, обезвредила 109 российских дронов на севере, юге, западе и востоке страны. В результате атаки, по данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых целей и обломков на семи локациях.