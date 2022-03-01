Удары наносили высокоточным оружием: бомбардировщик РФ выпустил по Харькову около 16 ракет

Удары наносили высокоточным оружием: бомбардировщик РФ выпустил по Харькову около 16 ракет

Военные преступления Путина в Харькове – масштабные.

Стратегический бомбардировщик России 16 ракетами атаковал мирных харьковчан.

Об этом сообщили в Генштабе

"Удары РСЗО "Смерч", бомбардировка жилых кварталов, атака баллистическими ракетами по центральной площади и администрации города – это только то, что попало в смартфоны очевидцев. На самом деле, военные преступления режима Путина в Харькове значительно масштабнее", — говорится в сообщении.

В понедельник, 28 февраля, бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3, не пересекая линию государственной границы, нанес удары по мирным жилым кварталам Харькова высокоточным оружием — ракетами класса "воздух-поверхность".

"Бомбардировщик предпринял четыре захода по курсу н.п. Беседино (Курская обл.) – Белгород, выпустив по беззащитному городу около 16 ракет", — говорится в сообщении.

После обстрелов России в городе разрушены многоэтажки, школы, детсады и другая инфраструктура города. По предварительным данным, от этих авиаударов погибли десятки харьковчан, в том числе и дети.

"Воздушные Силы зафиксировали это преступление против человечности в промежутке времени с 19.07 до 19.51 28 февраля 2022 года. Одно время материалы обязательно передадут в Гаагу", — отмечают в штабе.

По сообщению "Суспильного", виднеется зарево и пожары после взрывов в разных районах Харькова. Предварительно снаряды поразили институт танковых войск на Холодной Горе, Павлово Поле.