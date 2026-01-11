Удары "Орешником": эксперт показал, из чего изготовлена "новейшая" ракета РФ

Ракета "Орешник" / © Defence express

Ракета «Орешник», которой Россия вторично ударила по Украине в ночь на 9 января 2026 года, не является «новейшей» разработкой, как об этом заявляет Кремль. Ее конструкция базируется на устаревших советских компонентах.

Из чего изготовлена ​​российская ракета "Орешник"

Как рассказал в интервью CNN руководитель лаборатории военных исследований КНИИСЭ Андрей Кульчицкий, анализ отломков ракеты свидетельствует об использовании элементов еще времен СССР.

В частности, среди найденных деталей — электронные лампы и гироскопы советского производства.

«Вот гироскоп из „Орешника“. Еще Юра Гагарин с таким летал. Мы также обнаружили лампы — обычные советские лампы», — отметил Кульчицкий.

Ранее в Пентагоне и независимые военные аналитики сообщали, что «Орешник» является модификацией ракетного комплекса РС-26 «Рубеж», который, в свою очередь, создан на базе РС-24 «Ярс». Этот комплекс находится на вооружении России с 2007 года.

Напомним, 9 января около полуночи впервые за войну Россия ударила по Львовщине «Орешником». Она двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, которая является «сверхвысокой».

Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал: Россия показательно нанесла удар ракетой «Орешник» именно по территории Львовщины — у границ Евросоюза.

Впоследствии в Третьем армейском корпусе отметили: не следует недооценивать врага. Как отметил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин, у украинцев сложилось заблуждение о том, что россияне являются слабым противником. Это объяснялось качественным составом среднестатической пехоты оккупационной армии.

«Россияне качество могут позволить себе компенсировать количеством, оружием и обеспечением. Стоит только взглянуть на уровень развития беспилотных технологий и то, в каком количестве армия РФ их применяет. А смеяться над бестолковым „Орешником“ на фоне тотальных отключений тоже, как минимум, довольно странно», — отметил Жорин.

Он констатировал: оккупанты развивают технологии, совершенствуют свою тактику и, к сожалению, продвигаются вперед. Так что ничего смешного в этом, добавляет Жорин, нет.