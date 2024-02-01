Удары по аэродрому Бельбек: насколько эта цель важна для Украины и что там прячет РФ

Аэродром Бельбек во временно оккупированном русскими Крымом является приоритетной для нашего государства целью. На нем военные РФ размещают свои прифронтовые бомбардировщики.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, на указанном аэродроме россияне размещают свои бомбардировщики, которые они используют для ударов по украинским позициям.

"Бельбек используется для размещения самолетов типа Су, в том числе фронтовых бомбардировщиков, задействованных для ударов управляемыми авиабомбами на Херсонском и Запорожском направлениях вдоль линии фронта, а также для запуска ракет Х-59", — подчеркнул Александр Мусиенко.

Кроме того, оккупанты используют аэродром как логистический узел — он принимает военно-транспортные самолеты Ил-76, которые доставляют ракеты, боеприпасы и личный состав.

“Для нас очень важно снизить возможности врага по применению ракет, авиабомб и лишить его логистического хаба. Поэтому, я думаю, по нему продолжат работать наши силы, пока россияне не заберут оттуда самолеты и не передислоцируют их как можно дальше”, — добавил Мусиенко.

Напомним, что во время атаки по военному аэродрому "Бельбек" в Севастополе предварительно были уничтожены три российских Су.

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