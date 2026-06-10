Чонгарский мост после атак / © Telegram / Схемы

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В Сети опубликовали фото последствий атак на Чонгарский мост и понтонную переправу, которую построили оккупационные власти.

Фотографии показали журналисты «Схем», получившие его в распоряжение.

Какие последствия украинских атак по Чонгарскому мосту

На спутниковых снимках Planet Labs видны последствия атаки в ночь на 7 июня по Чонгарскому мосту, соединяющему Украину и оккупированному россиянами Крыму. На снимках можно увидеть черные пятна после поражений в центральной части моста.

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Кроме того, видно, что россияне построили рядом с мостом понтонную переправу, готовясь к ударам Украины.



Заметим, что этот мост важен для русской армии, поскольку именно через него происходит поставка для русской группировки войск на юге. В Чонгарский комплекс входят железнодорожный мост и дамба в направлении Новоалексеевки — Джанкоя, а также автомобильный мост и неиспользуемый старый автомобильный мост.

Как свидетельствует анализ «Схем», впервые понтонная переправа появилась у Чонгарского моста еще в июне 2023 года. Позже ее можно было увидеть уже спрятанной под ним.



9 июня 2026 года мост в очередной раз подвергся атаке беспилотниками, однако фото еще нет.

Наслідки атак по Чонгарському мосту / © Telegram / Схемы

Удары Украины по Чонгарскому мосту — последние новости

В среду, 10 июня, стало известно, что ВСУ полностью вывели из строя Чонгарский мост, нанося удары по нему. Между тем оккупационная власть пытается скрыть масштабы разрушений.

Как пояснил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, постоянные удары по Чонгару постепенно ослабляют вражескую логистику на полуострове. Параллельно ВСУ давят на Крымский мост и наносят удары по другим путям поставки оккупантов.

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