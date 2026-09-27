ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украина эту неделю, смотрите дальше. 21 сентября 2026 года. В Запорожье российский удар разрушил корпус ЗНУ, объект культурного наследия. 22 сентября 2026. Киев в течение дня находится под атакой РФ: дрон попал в резерв с топливом, в нескольких районах пострадали. 22 сентября 2026 года. В результате российских обстрелов Краматорска поврежден храм святого Иоанна Предтечи. Всего в результате российских атак на Краматорск 22 сентября погиб один человек и пятеро получили ранения. 23 сентября 2026. Президент Владимир Зеленский выступил с трибуны на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он рассказал о потерях России на войне, ударах по стратегическим объектам в тылу врага и риску для Европы. По меньшей мере 36 пострадавших и двое погибших — такие последствия массированной атаки враждебных БпЛА на Киев 23 сентября 2026 года. 23 сентября 2026. Встреча президентов США и Украины на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2026. Во время атаки все ракеты российские оккупанты направили на Киев, прогремели взрывы. Два человека погибли, еще восемь пострадали. Поврежден роддом в Подольском районе города. 24 сентября. Оккупанты ударными дронами атаковали Хмельницкий. Произошло попадание в жилой дом. 24 сентября 2026 года. Саперы ГСЧС изъяли безопасные остатки российской ракеты «Искандер-М». Их обнаружили в одном из районов столицы после ночного вражеского обстрела. 25 сентября 2026 года. Российский беспилотник попал в офисное здание в Соломенском районе Киева. В результате атаки погибли люди, многие пострадавшие. 25 сентября 2026 года. В Запорожье россияне попали в больницу. 25 сентября 2026 года. На Одесчине в результате удара РФ по производственному зданию погиб человек, еще 4 пострадали. Сборная Украины оказалась сильнее команды Венгрии (1:0) в выездном матче первого тура квартета B2 Лиги наций 2026/27, состоявшегося в пятницу, 25 сентября. На последних минутах между соперниками вспыхнула масштабная драка, к которой присоединились не только футболисты, но и члены тренерского штаба. 26 сентября 2026. На Харьковщине продолжается обязательная эвакуация жителей прифронтовых громад. Из-за постоянных российских обстрелов люди вынуждены покидать свои дома, чтобы обезопасить себя и своих близких. 26 сентября 2026 года. После обстрела Запорожья погибла женщина. 26 сентября 2026. Женская сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. В полуфинальном матче наши теннисистки обыграли двукратные действующие чемпионки турнира, команду Италии. Вторую победу украинкам принесла разгромившая лидера соперниц Элина Свитолина (7) Жасмин Паолини (20).