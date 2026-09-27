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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Время на прочтение
2 мин

Удары по дата-центрам, атака по Хмельницкому, выступление Зеленского на Генассамблее ООН — Украина в фото, 21-27 сентября

На этой неделе Украина снова пережила адские дни. Россия безжалостно била по нашим городам. Все важные события — в фото.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Краматорск. Из-за атаки здание храма имеет повреждения стен и потолка

Краматорск. Из-за атаки здание храма имеет повреждение стен и потолка / © Getty Images

ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украина эту неделю, смотрите дальше.

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22 сентября 2026 года. В результате российских обстрелов Краматорска поврежден храм святого Иоанна Предтечи. Всего в результате российских атак на Краматорск 22 сентября погиб один человек и пятеро получили ранения. / © Getty Images

22 сентября 2026 года. В результате российских обстрелов Краматорска поврежден храм святого Иоанна Предтечи. Всего в результате российских атак на Краматорск 22 сентября погиб один человек и пятеро получили ранения. / © Getty Images

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По меньшей мере 36 пострадавших и двое погибших — такие последствия массированной атаки враждебных БпЛА на Киев 23 сентября 2026 года. / © Associated Press

По меньшей мере 36 пострадавших и двое погибших — такие последствия массированной атаки враждебных БпЛА на Киев 23 сентября 2026 года. / © Associated Press

23 сентября 2026. Встреча президентов США и Украины на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. / © Associated Press

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24 сентября 2026. Во время атаки все ракеты российские оккупанты направили на Киев, прогремели взрывы. Два человека погибли, еще восемь пострадали. Поврежден роддом в Подольском районе города. / © Associated Press

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24 сентября. Оккупанты ударными дронами атаковали Хмельницкий. Произошло попадание в жилой дом.

24 сентября. Оккупанты ударными дронами атаковали Хмельницкий. Произошло попадание в жилой дом.

24 сентября 2026 года. Саперы ГСЧС изъяли безопасные остатки российской ракеты «Искандер-М». Их обнаружили в одном из районов столицы после ночного вражеского обстрела.

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25 сентября 2026 года. Российский беспилотник попал в офисное здание в Соломенском районе Киева. В результате атаки погибли люди, многие пострадавшие. / © Associated Press

25 сентября 2026 года. Российский беспилотник попал в офисное здание в Соломенском районе Киева. В результате атаки погибли люди, многие пострадавшие. / © Associated Press

25 сентября 2026 года. В Запорожье россияне попали в больницу. / © Запорожская ОВА

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26 сентября 2026. Женская сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. В полуфинальном матче наши теннисистки обыграли двукратные действующие чемпионки турнира, команду Италии. Вторую победу украинкам принесла разгромившая лидера соперниц Элина Свитолина (7) Жасмин Паолини (20). / © Associated Press

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