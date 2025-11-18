- Дата публикации
Удары по Днепру повредили редакции "Суспильного" и "Украинского радио" (фото)
В результате удара по зданию с редакциями СМИ вспыхнул пожар, повылетали окна и двери.
Во время российской атаки на Днепр в ночь на 18 ноября было повреждено здание с редакциями телекомпании «Суспильне» и «Украинского радио».
Об этом сообщило «Суспильне» в телеграм-канале.
«Здание редакции Суспильне Днипро и Украинского Радио Днепра повреждено в результате массированного обстрела города вечером 17 ноября», — говорится в заявлении.
Вспыхнул пожар, который потушили только утром. В здании повылетали окна и двери, повреждены перекрытия и крыша.
На момент атаки работников в редакции не было.
Напомним, в результате массированной дроновой атаки российских войск на Днепр в ночь на 18 ноября пострадали двое горожан. Удары вызвали пожары и повредили значительное количество гражданских объектов, в частности здание медиа, шесть многоквартирных домов, СТО, магазины, заведение питания и более 20 машин.
Враг также атаковал в Днепре железнодорожную инфраструктуру. Были серьезно повреждены вокзал в городе, пригородное депо, существенно разрушен основной ремонтный цех.